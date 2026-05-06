Meeting du 9 mai : « L’aventure ambiguë » du Président Bassirou Diomaye FAYE

Le stade Caroline FAYE s’apprête à accueillir, ce samedi 9 mai, le rassemblement de la coalition « Diomaye Président » qui pourrait marquer un tournant sous l’ère de la rupture. Officiellement organisé pour célébrer l’an II de l’accession au pouvoir de Bassirou Diomaye FAYE, cet événement est perçu par de nombreux observateurs comme le point de départ d’une nouvelle dynamique politique, potentiellement affranchie du noyau dur de Pastef.



Cité par le quotidien L’Observateur, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye DIOP, qualifie ce rendez-vous de « moment décisif de la vie de la nation ».



Un test de force et de légitimité



Selon le ministre, le chef de l’État ne se déplacera pas pour alimenter les confrontations, mais pour fixer un cap clair.



« Le Président viendra dire voilà ce que nous allons faire, voilà comment nous allons le faire et quand est-ce que nous allons le faire (…) Le Président n’a pas le temps de se battre. Il a entre ses mains l’avenir du Sénégal » a-t-il déclaré.



Pour l’analyste politique Dr Malao KANTE, ce rassemblement à Mbour constitue un véritable « test grandeur nature ». Il y voit l’émergence d’un Président qui s’assume davantage et cherche à préparer ses propres troupes pour les échéances futures.



Mbour servira de baromètre pour mesurer la capacité du Président à mobiliser les foules en son nom propre.



« Si ça réussit, cela va conforter le Président dans sa position. Si ça échoue, cela va remettre en cause tout ce qu’ils ont construit jusqu’ici », prévient le Dr Kanté.



Vers un nouveau départ avec Ousmane Sonko ?



En filigrane de ce meeting se dessine une possible reconfiguration de la relation entre le Président et son Premier ministre. Ce rassemblement intervient après l’interview du 2 mai, durant laquelle Bassirou Diomaye FAYE avait dénoncé « une personnification outrancière du projet ».



Cet acte de naissance d’un courant « diomayiste » pourrait ainsi formaliser une nouvelle étape dans le tandem exécutif.



Au-delà des calculs politiques, le stade Caroline FAYE sera également le théâtre d’une confrontation avec la réalité sociale. Deux ans après les promesses de rupture, les populations de Mbour et du Sénégal attendent des réponses concrètes sur des dossiers brûlants notamment l’emploi des jeunes et la lutte contre la cherté de la vie.









































Walf