Affaire Saër Kébé : La réaction du nouveau ministre de la Justice

En marge de la première réunion du Conseil des ministres, le nouveau ministre de la Justice, Me Malick Sall, s'est prononcé sur l'affaire Saër Kébé dont le verdict a été rendu ce mercredi.

Ce dernier, qui était poursuivi pour apologie du terrorisme, a été libéré après 4 ans de détention préventive. Il a été acquitté pour apologie du terrorisme et condamné à trois mois avec sursis pour menace de terrorisme. "L'indemnisation est prévue dans ce genre de cas", informe le Garde des Sceaux dans Radio Sénégal international (Rsi).

S'agissant des nouveaux chantiers de la justice, Me Sall esquive : "Je ne peux pas vous parler de nouveaux chantiers de la justice, parce que je n'ai pas encore le tableau de bord."

A propos des lenteurs dans les procédures judiciaires, le ministre de la Justice assure : "C'est surtout au niveau de l'instruction. Mais ça se comprend car un juge d'instruction peut se retrouver parfois avec 200 dossiers."