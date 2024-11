Affaire Samuel Sarr : le directeur de la Senelec entendu à la Section de recherches

Samuel Sarr est en garde à vue à la Section de recherches de Colobane depuis vendredi dernier. Il a été arrêté à l’Aibd alors qu’il revenait d’un séjour à Dubaï. Le directeur général de West african energy (Wae), un projet de central électrique, est poursuivi pour abus de biens sociaux. Le plaignant : l’homme d’affaires Moustapha Ndiaye, président du Conseil d’administration de Wae, qui met sur le compte du mis en cause une transaction de 2 milliards de francs Cfa qu’il juge douteuse.



Dans le cadre de l’enquête de la Section de recherches, l’actuel directeur général de la Senelec, Papa Toby Gaye, a été entendu. Ce dernier a été auditionné pour «de simples renseignements» en sa qualité de représentant de la Senelec, actionnaire stratégique de Wae avec 15% du projet», précise L’Observateur, qui donne l’information.



La plainte de Moustapha Ndiaye remonterait à bien loin. Samuel Sarr a d’ailleurs été auditionné à deux reprises par les enquêteurs, selon le journal. La première fois le 14 novembre. «Accompagné de son avocat, Me Baboucar Cissé, il avait nié les accusations et promis de fournir des preuves [de son innocence]», rembobine le quotidien du Groupe futurs médias, citant la défense.



L’ancien ministre de l’Énergie reviendra à la Section de recherches le lendemain, à 15 heures, précise L’Observateur. Qui renseigne : «Samuel Sarr s’est présenté de nouveau, les documents [promis] à la main, espérant dissiper les charges qui pesaient sur lui.»



Le directeur général de Wae retrouvera les gendarmes-enquêteurs vendredi dernier. Mais cette fois-ci, il n'est pas reparti libre de leurs locaux le même jour comme les deux précédentes. L’Observateur annonce qu’il devrait être auditionné ce lundi 25 novembre.







































































senweb