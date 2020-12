Affaire Société Kawsarah Consortium / Alioune NDIAYE NDIR- Le transitaire finalement condamné à deux mois d'emprisonnement

Et l'on file la der des ders de ce qu'il est convenu d'appeler "Affaire Société Kawsarah Consortium / Alioune NDIAYE NDIR"! En effet, dakarposte, qui a ébruité cet esclandre , qui alimente les débats, en sait davantage.



Le transitaire Alioune Ndiaye Ndir, qui croupit depuis plusieurs semaines, dans l'univers abscons de la prison de Rebeuss, a été finalement condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Il a été déclaré coupable d'abus de de confiance au préjudice de l'entreprise Kawsarah Consortium. Il devra encore purger deux mois de réclusion.

En termes moins sibyllins, Alioune Ndiaye Ndir a été condamné à deux mois d'emprisonnement fermes. En sus, il est tenu de payer à la société Kawsarah la somme de 22.000.000 FCFA avec contrainte par corps au maximum. Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent, les contraintes par corps sont des mesures psychologiquement éprouvantes, souvent dictées par les magistrats pour forcer une personne à honorer une dette.



L’affaire est loin, très loin même de connaitre son épilogue. La cause? Il nous revient que le transitaire serait de mèche avec des agents de la compagnie de fret . Nous y reviendrons d'ailleurs...





Pour rappel, le transitaire, Directeur de la société de Transit BTS Service, a encaissé une somme plusieurs millions de nos pauvres sous dévalués de l'entreprise KAWSARA aux fins d'une transaction d'enlèvement de containers contenant de l'huile.



Une information confirmée par le pool d'avocat de la société plaignante. En effet, Me Bamba Cissé révélera: "Le faux transitaire Alioune Ndiaye Ndir a escroque la somme de 31 millions pour le dédouanement de 7 conteneurs huile de la societe KAWSARAH CONSORTIUM. L'affaire a été évoqué ce 14 décembre devant le tribunal de flagrant délit ."