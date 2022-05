Affaire Sonko-Adji Sarr : Sidy Ahmed Mbaye entendu et confronté au mari de Ndèye Khady Ndiaye

Le Doyen des juges a entendu, hier, d’autres protagonistes de l’affaire Sonko-Adji Sarr. Selon Les Échos qui donne la nouvelle, "le transporteur" Sidy Ahmed Mbaye a été entendu et confronté au mari de la gérante du salon Sweet Beauty, Ndèye Khady Ndiaye.



Sidy Mohamed Mbaye a ainsi confirmé, renseigne le journal dans sa livraison de ce vendredi, la version de la masseuse Adji Sarr, lors de son audition, et de la confrontation avec le mari de son ex-patronne Ndèye Khady Ndiaye, en l'occurrence Ibrahima Coulibaly.



«Je n’ai jamais mis les pieds au Salon Sweet Beauty. Je ne connais Me Dior Diange ni d’Adam ni d’Eve. C’est quand on n’a pas eu l’aide des organisations féminines qu’on est allé voir Mamour Diallo pour qu’il nous aide. Je n’ai jamais quitté le pays», confesse Sidy Mohamed.