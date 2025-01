Affaire Tabaski Ngom : Un patrimoine immobilier colossal dans le viseur des enquêteurs

Les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) ont découvert un patrimoine immobilier conséquent comprenant plusieurs terrains et propriétés de grande valeur, dont un titre foncier à Pikine et des parcelles à Notto Diobass et Sam notaire.



Des factures suspectes liant des sociétés ayant reçu des paiements de l’Aprosi ont également été saisies, alimentant les soupçons de marchés fictifs. Lors de ses auditions,



Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor écrouée pour détournement de deniers publics, a impliqué d’autres individus, dont une ancienne collègue de l’Aprosi accusée d’avoir acquis une villa à Ngaparou pour 120 millions de FCFA, somme qu’elle justifie par des aides familiales et la vente d’un terrain à Yoff.



Le parquet financier a requis la saisie provisoire des biens identifiés, tandis que les investigations se poursuivent pour démêler l’ampleur de ce réseau présumé de détournement.























































