Affaire Wave Mobile Money et Sonatel : L’ARTP réussit la carte de la médiation entre les deux parties.

Rédigé par Dakarposte le Lundi 14 Novembre 2022 à 11:32

Un dénouement heureux est enfin trouvé entre les deux opérateurs de télécommunications que sont la Sonatel et Wave Mobile Money. C’est en toute impartialité et en vertu de la préservation des intérêts des différentes parties que l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes a joué la carte de la médiation entre les opérateurs cités plus haut. Cette entreprise de médiation entre dans le cadre de la mission générique de l’autorité, consistant à assurer le respect de la réglementation en vigueur et l’équilibre des secteurs des communications électroniques et des postes. Dans cette affaire, l'Artp a privilégié la conciliation, dans le sens de la poursuite des relations commerciales. Ainsi, l’Artp a participé au dénouement heureux du conflit larvé entre la Sonatel et Wave Mobile Money SA portant sur la signature et l’exécution du contrat de prestation d’encaissement pour la vente de crédit téléphonique Orange et sur la connexion de Wave Mobile Money SA aux APIs de Sonatel.





Pour rappel, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes avait demandé à Sonatel d’appliquer, sans réserve, les principes d’égalité de traitement et d’accès, de transparence et de non-discrimination, en accordant à Wave Mobile Money SA les mêmes conditions que celles appliquées à ses filiales ou à ses associés, notamment Orange Finances Mobiles, conformément à l’article 76 du Code des communications électroniques...

Mamadou Ndiaye