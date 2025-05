Affaire White Dream : un célèbre jet-setteur des Almadies arrêté, il était chargé de «nettoyer» un...

Quatrième arrestation dans le cadre de l’affaire de trafic de drogue qui secoue le restaurant White Dream. W. Diop, célèbre jet-setteur des Almadies, a été arrêté et placé en garde à vue par l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).



D’après Libération, qui donne l’information, ce dernier a été coincé alors qu’il était chargé «depuis la France», de se débarrasser d’éléments compromettants dans un appartement pris en location par O. Diatta, le propriétaire de White Dream, placé sous mandat de dépôt dans le cadre de l’enquête.



W. Diop s’est rendu sur place, mais ne savait pas, selon Libération, «que les éléments de l’OCRTIS avaient placé sous surveillance les lieux après avoir saisi de la drogue dans un appartement des Mamelles où logeait O. Diatta».



«C’est presque en flagrant délit que W. Diop a été arrêté», souffle le journal. Qui précise qu’il est visé «pour aide ou assistance dans une entreprise de blanchiment de capitaux sur fond de trafic de drogue».



Avant W. Diop, l’OCRTIS avaient arrêté dans le cadre de cette affaire O. Diatta donc, son livreur M. P. Guèye Thiandoum et le comptable-gérant du restaurant, M. S. Barry. Le trio a été placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, importation de drogue (haschich) à des fins de trafic en bande organisée et blanchiment de capitaux.

























































