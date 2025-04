Affaire à 3,9 millliards cfa - Le juge d’instruction acceptera t'il la proposition de paiement d'une caution d'Aziz Ndiaye?

C'est connu: afin de neutraliser les poursuites engagées à son encontre, la caution peut opposer plusieurs moyens de défense au créancier.





Dakarposte, qui suit comme du lait sur le feu , l'évolution de ce feuilleton judiciaire, qui alimente les débats, est en mesure de révéler qu'Aziz Ndiaye, son aîné Massata Ndiaye et un certain Aliou Diouf Lambaye, entend himself déposer une caution à Dame Justice.



D'ailleurs, les conseils du sieur Ndiaye (Me Moustapha Dieng et Abdou Thiam) ont pris rendez-vous , lundi 7 avril prochain, avec le magistrat du deuxième cabinet d'instruction du parquet de Dakar.



Le magistrat, qui a demandé à Aziz Ndiaye et Cie de rester à la disposition de la justice, accédera t'il à cette requête ?Nos langues au chat, du moins pour le moment car radars fureteurs de dakarposte, installés dans tous les coins et recoins du tribunal vous promettent d'y rebondir, s'il y'a le moindre développement avec une ébauche de détails.









Pour rappel, Dakarposte, qui a ébruité l'évolution de ce dossier , révélait que le promoteur Aziz ́Ndiaye, convoqué jeudi 27 mars 2025 par le magistrat en charge de cette affaire, a sollicité une demande de renvoi .



Le juge a accédé à la requête formulée par ses avocats.

Finalement, il a donc déféré à la convocation ce jeudi 3 Avril 2025.





Aziz Ndiaye et ses frères sont mouillés par la directrice de la société Transcontinental Transit, Ndèye Nancy Niang, sur le détournement d’un bateau d’engrais, dont la valeur est estimée à 3,9 milliards F CFA.



Dans une de ses parutions en 2022, l’Obs soutient qu’il s’agit bien d’Aziz Ndiaye et de son frère Massata Ndiaye. D’ailleurs, renseigne la source, la transitaire a confié qu’elle avait vendu une bonne quantité de l’engrais à Aziz Ndiaye et Cie, à des prix en-deçà de ceux en cours dans le marché.



En retour, avance-t-elle, aucun centime ne lui a été versé.



Devant les Enquêteurs, Massata Ndiaye n’a pas nié les propos de la dame. Massata a affirmé avoir acquis 4000 tonnes d’engrais à 64 000 0000 de Fcfa auprès de Nancy Niang. Il a produit des bons de livraison. Massata a soutenu avoir payé en espèces, sans montrer de factures.



D’après toujours la source, il a dit qu’une quantité lui a été livrée dans ses entrepôts au Cices et à Rufisque. Toutefois, tous les policiers ont dénoncé dans leurs rapports, « le comportement de certains opérateurs économiques qu’ils soupçonnent d’avoir acheté une partie de l’engrais dans des conditions des plus nébuleuses. Il s’agit de Aziz Ndiaye, Allé Ndiaye et Arouna Ba ». Lesquels ont catégoriquement refusé de déférer à leurs multiples convocations dans le cadre de l’enquête préliminaire.