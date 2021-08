Affaire contre Bril Fight 4 : Dieyna Baldé et Cie envoyés en prison

Âgée de 18 ans, Dieyna de son nom d'artiste va passer sa première nuit, à la Maison d'arrêt des femmes (Maf) de Liberté 6. Ce, au moment où son frère Aly Baldé et Moustapha Ba sont envoyés à la prison du Cap Manuel.



En fait, Dieynaba Baldé et Cie sont tous placés sous mandat de dépôt, ce vendredi 27 août. Leur procès est fixé au mardi 30 août devant le tribunal des flagrants délits de délits de Dakar.



Ils seront attraits devant cette juridiction pour les chefs de prévention de vol, de tentative d'extorsion de fonds, d'accès et maintien frauduleux dans un système informatique, de collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel. Le délit d'association de malfaiteurs a été écarté.



Dieyna Baldé et Cie ont été arrêtés, le mardi 24 août par Division spéciale de cybercriminalité (Dsc). Ce, suite à la plainte du producteur, chanteur, compositeur, Beatmaker et rappeur Djibril Mbaye Fall alias Bril Fight 4. Ce dernier aurait confié aux enquêteurs qu'il entretenait une liaison secrète avec la jeune "star", par ailleurs accusatrice de Mamadou Diop Iseg, père de la chanteuse Abiba.



Par ailleurs, il nous revient que la défense de la jeune "star" Dieyna sera assurée par Mes Ciré Clédor Ly, Aboubacry Barro, Daff, Anta Mbaye, Abdoulaye Tall, entres autres avocats.































seneweb