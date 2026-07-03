Affaire de drogue : le lutteur Papa Boy Djinné passe aux aveux et file en prison

Un nouveau lutteur rattrapé par une affaire de drogue



Le monde de la lutte est encore cité dans une procédure judiciaire liée aux stupéfiants. D’après les informations rapportées par Libération, le lutteur Papa Boy Djinné a été envoyé en prison après son passage devant le parquet de Pikine-Guédiawaye.



Son placement sous mandat de dépôt est intervenu ce jeudi, à la suite de son interpellation par la Brigade de recherches de Keur Massar. L’affaire survient après celle de Liss Ndiago, autre lutteur récemment envoyé en prison dans un dossier de drogue.



Interpellé par les gendarmes, il était d’abord pisté pour trafic



Selon Libération, Papa Boy Djinné était initialement dans le viseur des gendarmes pour des soupçons de trafic. Mais au terme de la procédure, les faits finalement retenus contre lui portent sur la détention et l’usage de chanvre indien.



Le quotidien précise que le mis en cause serait passé aux aveux. Cet élément constitue l’un des points marquants du dossier, même si la procédure judiciaire doit encore suivre son cours devant la juridiction compétente.



Jugement prévu devant les flagrants délits



Papa Boy Djinné devrait être jugé la semaine prochaine devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, selon Libération.



En attendant l’audience, le lutteur est placé sous mandat de dépôt. L’affaire relance les interrogations autour de la récurrence des dossiers judiciaires impliquant certains acteurs du milieu sportif, notamment dans des affaires liées aux stupéfiants.



Les éléments marquants de l’affaire



Papa Boy Djinné a été interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar. Il a été présenté au parquet de Pikine-Guédiawaye puis placé sous mandat de dépôt. D’abord pisté pour trafic, il est finalement poursuivi pour détention et usage de chanvre indien. Selon Libération, il est passé aux aveux et sera jugé la semaine prochaine devant les flagrants délits.



























































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