Camp pénal : Boy Djiné, les vidéos porno, les transferts Wave et les échanges WhatsApp avec…

Boy Djiné a été placé sous mandat de dépôt, lundi 29 juin, pour détention de moyens de communication en milieu carcéral et complicité d’introduction d’objets en milieu carcéral. Lors d’une fouille de sa cellule, au Camp pénal de Liberté 6, les gardes ont trouvé notamment deux téléphones portables. Baye Modou Fall, à l’état civil, a reconnu les faits.

Il s’agit du troisième renvoi en détention préventive de Boy Djiné. Celui qui est surnommé l’as des évasions est déjà en prison, en attendant son jugement, dans deux dossiers pendants devant le tribunal des flagrants délits.

C’est devant cette juridiction qu’il a été conduit, pour jugement, ce mercredi. Mais l’audience a été renvoyée au 15 juillet.

Les Échos, qui donne l’information, rapporte que lors de l’exploitation du téléphone de Boy Djiné, les enquêteurs sont tombés «de nombreuses vidéos et photographies datant majoritairement de 2023 et dont une grande partie est à caractère pornographique». L’historique de son compte Wave a été scruté. Il n’a révélé, selon le journal, «aucun élément significatif, hormis deux dépôts de 10 000 francs CFA chacun provenant des numéros de téléphones identifiés aux noms de S. Ndiaye et ‘Cheikh’».

La même source rapporte que «l’enquête a aussi révélé que l’analyse numérique de l’application WhatsApp installée dans le téléphone de Baye Modou Fall a permis de constater que le mis en cause entretient des échanges fréquents avec des personnes se trouvant à l’extérieur». Précision sur ce chapitre : «Les policiers ont quand même déclaré que l’examen des conversations en question n’a révélé aucun élément présentant un intérêt particulier pour l’enquête.»

































































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