«Ici, tout le monde sait» : les graves accusations de Boy Djiné contre l’administration pénitentiaire

Une troisième affaire pour Boy Djiné. Sous mandat de dépôt depuis 2023 pour deux dossiers pendants devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Baye Modou Fall, à l’état civil, est sous le coup d’un nouveau renvoi en détention préventive. Cette fois-ci, il est poursuivi pour détention de moyens de communication en milieu carcéral et complicité d’introduction d’objets en milieu carcéral.

Les Échos, qui donne l’information, indique que celui qui est surnommé l’as des évasions devait être jugé ce mercredi, mais son procès a été renvoyé au 15 juillet.



Le journal révèle qu’au cours de la fouille de la cellule de Boy Djiné, en isolement à la chambre 1 de la prison de Camp pénal, les gardes ont trouvé deux téléphones portables, une carte mémoire et un port de carte mémoire. Baye Modou Fall a reconnu être le propriétaire des appareils, selon le quotidien d’information, précisant avoir acheté l’un des téléphones à l’extérieur de la prison avant de se le faire livrer frauduleusement.



Le second portable appartiendrait, d’après sa déposition, à un ex-détenu nommé Alpha Yaya Barry, qui l’aurait abandonné à Camp pénal parce qu’il ne fonctionnait plus.

Pour la carte mémoire, poursuit Les Échos, Boy Djiné a affirmé que l’administration pénitentiaire sait qu’elle était en sa possession. Poussant plus loin, il a ajouté que les téléphones entrent dans la prison avec la complicité des gardes, contre le paiement de 40 000 francs CFA.



Invité à balancer les gardes supposés corrompus, Boy Modou Fall a dit niet, selon la même source, reprenant le procès-verbal de son audition : «Ce n’est pas à moi de vous lister les noms des pénitentiaires [concernés] car ici, tout le monde sait ce qui se passe.»

Défendant son droit de disposer d’un téléphone, Boy Djiné a ajouté : «C’est vrai qu’il est interdit d’en détenir en prison, mais, ici, tout le monde détient un téléphone portable ; en plus lorsqu’ils sont découverts par les agents, aucun détenu n’est réprimandé. L’administration récupère juste le téléphone. Je suis en isolement, donc je suis seul ; le téléphone est le seul outil qui me permet d’exister, mais aussi de parler à mes proches.»













































































seneweb

