Affaire de faux billets : 2 ans dont 8 mois ferme requis contre Thione Seck, 5 ans contre Alay Djité

Le procureur près du tribunal correctionnel de Dakar a mis fin cet après midi à cinq tours d’horloge d'interrogatoire rude de Thione Seck et son présumé complice Alay Djité sans rien leur faire avouer : les prévenus ont endossé la responsabilité pour « la détention de billets de banque », refusant d'admettre qu’ils « savaient que c’était des faux billets ».



Au terme de son réquisitoire, le représentant du parquet a réclamé l'application rigoureuse de la loi, en disqualifiant les faits en détention et mise en circulation de faux billets de banque.

Le ministère public a demandé au juge de retenir l’auteur compositeur dans les liens de la détention pour 2 ans dont 8 mois ferme. Le magistrat a requis 5 ans de prison ferme pour son co-prévenu Alay Djité.



Cela, dit-il, est la peine prévue par la loi pour un ce genre de délit. Bien avant cela, la partie civile a tenté de démontrer la culpabilité de Thione Seck et Alay Djité du moins pour certaines infractions. L’avocat de la Bceao a demandé le franc symbolique en guise de dommages et intérêts.