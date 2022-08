Affaire de l'héritage de la famille du milliardaire feu Serigne Mor Dia Sa veuve convoqué à la Dic aujourd'hui après sa sortie dans la presse

Ce sera devant les enquêteurs de la.division des investigations criminelles que l'affaire de l'héritage du milliardaire Feu Serigne Mor Dia va passer cette fois alors qu'un procès est déjà en cours au Tribunal de Dakar pour la. liquidation et le partage de la succession du défunt. En clair Hawa Samba Sanghote, la veuve avait fait une sortie pour accuser le petit frère de feu Serigne Mor Dia d'avoir hypothéqué un terrain de 7 ha de son mari a 1 milliard de FCFA. Ainsi Moustapha Dia a déposé une plainte contre sa belle sœur qui sera entendu aujourd'hui à la DIC.





La sortie de la veuve Hawa Samba Sanghote contre la famille de son défunt mari Serigne Mor Dia a pris une autre tournure. En effet cette dernière est convoquée aujourd'hui à 10h par la division des Investigations criminelles pour répondre d'une plainte déposée par Serigne Moustapha Dia, petit frère du défunt mari de Hawa Samba Sanghote. Cette dernière va faire face aux redoutables et redoutés enquêteurs de la DIC pour prouver ses propos tenus lors de cet interview avec nos confrères de Seneweb. Elle sera interrogé sur les propos selon laquelle Moustapha Dia a hypothéqué un terrain de 7 ha à Tivaouane Peulh appartenant à son défunt mari à 1 milliard. Ce terrain figure sur les biens laissés par feu Serigne Mor Dia et qui fait l'objet d'un procès en cours au Tribunal de Dakar pour la liquidation et le partage de la succession de feu Serigne Mor Dia. Nos sources renseignent par ailleurs qu'une confrontation est prévue entre Hawa Samba Sanghote et Serigne Moustapha Dia la semaine prochaine.



Le procès sur l'héritage renvoyé au mois de Novembre



Cette affaire d'héritage a été d'ailleurs évoqué en début de semaine au tribunal avant d'être renvoyé pour le mois de Novembre.

Pour rappel Hawa Sanghote avait fait une sortie pour dénoncer la situation dans laquelle elle vivait avec sa belle famille depuis que son mari est décédé. " Je n'avais aucun problème avec Moustapha Dia quand mon mari est décédé. Au contraire c'est lui qui payais mon loyer et me donné 500 000 par mois en guise de dépense quotidienne" dit-elle.

Et de poursuivre :" nos problèmes ont débuté quand il a hypothéqué le terrain de mon mari".

Samba THIAM