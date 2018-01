Affaire de la drogue dans la police - Le procès renvoyé au 6 février

Le procès du présumé «policier-dealer» et de ses co-accusés, ouvert ce mardi matin, devant la Chambre criminelle du tribunal de Dakar, est renvoyé au 6 février, sur la demande des avocats de la défense. Ce, pour la comparution de quatre (4) témoins. Les accusés sont poursuivis pour les infractions de « trafic international de drogue, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux ».



L’affaire avait fait les choux gras de la presse. Cet esclandre de la drogue dans la police, était d’ailleurs à l’origine d’un chamboulement qui avait secoué jusqu’aux plus hauts sommets de la police nationale.

Après une enquête menée depuis le mois de mai 2014, le dossier a été enrôlé pour ce mardi 2 Janvier 2018, mais il a été ajourné.

Ibrahima Dieng, agent de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Octris) qui a été pris avec de la drogue et la mère de celle-ci ont comparu aujourd’hui à la barre de la chambre criminelle de Dakar pour répondre des infractions de trafic international de drogue association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux par le doyen des juges d’instruction d’alors, Mahawa Sémou Diouf.

Il risque 10 ans de prison s’il est coupable des faits qui lui sont reprochés.