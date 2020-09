Affaire de la fille ayant accouché en pleines épreuves de bac 2020 : la preuve du mensonge du Ministère de l’Education nationale

Dans sa parution du mardi 15 septembre dernier, ‘’Source A’’ révélait l’histoire de Aïssatou Diallo. Cette élève en classe de Terminale au Lycée Seydina Limamou Laye, en état de grossesse, avait accouché d’une petite fille au deuxième jour des épreuves. Mais grâce à sa force et sa détermination, la jeune dame s’est présentée à son centre d’examen au lendemain de sa couche et a pu continuer l’examen. Et, Dieu faisant bien les choses, Aïssata Diallo a été déclarée admise première du Centre, aux épreuves du Bac avec la mention ‘’Assez Bien’’. Interrogée par votre quotidien, l’intéressée elle-même avait raconté le déroulement des évènements.



Cependant, hier dimanche, les Services du Ministère de l’Education nationale ont, maladivement, fait une sortie, pour essayer, vainement, de remettre en cause la véracité de l’information relayée en exclusivité par ‘’Source A’’. Sur les réseaux sociaux, le chargé de Com’ de Mamadou Talla écrit : «toute la vérité sur la fille qui aurait accouché en plein examen». Toujours dans son post, l’auteur du post se plante, dangereusement, en ces termes : «des rumeurs ont fait état d’une fille élève qui aurait accouché en plein examen du bac. Les mêmes rumeurs ont fait état de sa réussite avec mention Très Bien et première de son centre.



L’information vérifiée pour ne pas dire ‘’fact-checkée‘’ a révélé que le seul cas d’accouchement noté pendant l’épreuve du bac dans la région de Matam est une fille en classe de terminale au lycée Matam2. Elle a composé pour la première épreuve de la matinée avant de sentir des douleurs au cours de la 2ème épreuve. Transportée à l’hôpital, elle accouche en fin de matinée. Dans l’après-midi, elle a souhaité poursuivre l’examen sur son lit d’hôpital. Les autorités (IEF, IA, la direction des examens et concours), compte-tenu, de la rigueur et de la sécurité nécessaires pour l’examen, ont indiqué qu’elle doit reprendre les épreuves à la session d’octobre 2020.



Par contre, fait noter le Ministère de l’Education nationale, «l’histoire réelle de la fille qui a accouché et poursuivi son examen s’est déroulée en Guinée. C’est en 2019 que Fatoumata Kourouma Condé, qui adore les sciences physiques a accouché et serait revenue poursuivre l’examen. Elle a effectivement décroché le sésame. Elle est épouse d’un caporal-chef à Mamou.



Une autre fille a réussi, cependant, au second tour à Dahra Djoloff (département de Linguère) après accouchement. F. ND a donné naissance le dimanche (3 jours avant la date de l’examen) 30 août et a fait son examen le mercredi 2 septembre 2020. Elle a réussi au second tour pour une 2ème tentative », lit-on dans la note.



En réaction à ces propos, ‘’Source A’’ vous donne la preuve du gros mensonge des Services de Mamadou Talla. Le relevé de notes d’Aïssata Diallo qui prouve qu’elle a passé haut la main le bac avec la Mention. Le tout teinté d’une moyenne de 13,5/20 et que Aïssatou Diallo a bien accouché au Poste de santé de Hamo 5. Les Services du Ministère ont juste fait preuve de légèreté inouïe, en prenant une telle position. D’ailleurs, câblé par ‘’Source A’’, l’auteur de la publication, qui s’est confondu en excuses, a lui-même reconnu qu’il n’a pas lu l’article en question et que son démenti s’est juste basé sur des réactions sur les réseaux sociaux.































(SourceA)