Affaire de la mort de Oumar Coulibaly à Yeumbeul : Ce que dit l'autopsie

Les résultats de l’autopsie de Oumar Coulibaly dit Pape, sont disponibles. Il parle succinctement d'une «cardiopathie dilatée décompensée avec un foie muscade » et D'une «congestion des viscères et enfin d'un contenu gastrique alimentaire», rapporte L’Observateur. Le légiste a conclu à «un décès de cause non explicite».





Une blouse blanche consultée par L’Obs, a explicité, sous le couvert de l'anonymat, ces conclusions. Il relève que la «cardiopathie dilatée décompensée avec un foie muscade» renvoie à «des complications d'une pathologie cardiaque», tandis que «le foie muscadé» dénote d'un foie dur.





Poursuivant son éclairage, la blouse blanche soutient que «la congestion des viscères peut renvoyer à des signes d'asphyxies mécaniques, ou encore à une privation d'air mécanique, manuelle, voire chimique.





Il ajoute que le contenu gastrique alimentaire signifie que la victime s'était alimentée au moins 4 heures avant son décès. En dernier ressort, la blouse blanche de conclure que l'énoncé, «un décès de cause non explicite», se passe de commentaires.





Ce drame qui continue d'indigner plus d'un à Yeumbeul, est survenu dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 février dernier. Un supposé indic en cavale et son acolyte, un élément du Gmi qui a fini par se constituer prisonnier, patrouillaient à bord de leur véhicule lorsqu'ils ont croisé le chemin de Pape Coulibaly, accompagné de sa petite-amie.





Embarqué à bord du véhicule, la victime ne va redonner signe de vie que bien plus tard dans la même nuit, au domicile de sa petite-amie. Il était alors «très mal-en-point», selon les témoignages de cette dernière. Pape Coulibaly va rendre l'âme quelques heures plus tard.





























































Igfm