Affaire de la vidéo du policier : La réaction de la Police officielle de la police !

Ce mardi, depuis la matinée, la vidéo d’un homme de tenue fait le tour des réseaux sociaux. L’homme se présente comme un policier. Dans sa vidéo, il dénonce les conditions de travail de ses collègues. «Ayez pitié de nous, on en a marre, que nos supérieurs aient pitié de nous», dit l’homme qui semble s’offusquer du fait que la police dispose d’une gros budget alors que ses agents sont dans des conditions précaires.





Toujours dans sa vidéo, l’homme demande aux autorités d’avoir pitié des populations. Car, dit-il, avec toutes les ressources que nous avons au Sénégal, on ne peut avoir des problèmes de nourriture ou d’eau. «Arrêtez aussi de mettre en confrontation policiers et populations. Nous sommes tous des frères», a-t-il indiqué.



La réaction de la police n’a pas tardé. Dans son communiqué de presse, la police déclare qu’il s'agit «d'un agent de police en service au commissariat central de Tambacounda dont l'inconduite et la mauvaise manière de servir ont été constatées par ses supérieurs hiérarchiques directs.» Selon la police, ses manquements aux règles de discipline lui ont valu l'application de mesures de punition d'ordre intérieur pour provoquer son amendement.





«Sans autorisation d'absence, il a abandonné son poste depuis le 14 mai 2023 et a refusé de regagner le service malgré les nombreuses sommations. Les dernières investigations menées ont révélé qu'il est présentement à l'étranger», indique la police dans son communiqué de presse. Elle indique qu’elle tirera toutes les conséquences juridiques qui s'imposent.





«Ainsi, sur le fondement de la discipline et du respect de la hiérarchie, la procédure disciplinaire prévue à cet effet, sera mise en œuvre et le tribunal militaire saisi, pour une application rigoureuse des sanctions prévues par le statut de la Police nationale», indique la police.







































igfm