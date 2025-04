Affaire de surfacturation de riz : Mansour FAYE contre-attaque et accuse le vérificateur de la cour des comptes

Accusé de surfacturation dans le cadre d’une commande de 30 000 tonnes de riz destinées à l’aide alimentaire, l’ancien ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour FAYE a publiquement rejeté ces accusations et a, à son tour, mis en cause le vérificateur de la Cour des comptes.



L’ affaire a pris une tournure avec l’arrestation par la Division des Investigations Criminelles (DIC) de son ancien Directeur des Affaires Générales et de l’Équipement (DAGE), Aliou SOW, qui a été déféré au parquet vendredi dernier.



Les accusations portées contre SOW font état d’une surfacturation estimée à 2 749 927 498 francs CFA.



Mansour FAYE, qui fait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national, a pris la parole dans une interview accordée au site d’information local SL-info.Tv pour défendre son intégrité. Il a rappelé que le contexte exceptionnel de la pandémie avait justifié des dérogations aux procédures habituelles des marchés publics.



Selon l’ancien ministre, Aliou SOW a fourni toutes les justifications nécessaires concernant l’utilisation des fonds alloués. Faye a ensuite dirigé ses accusations vers Massamba DIENG, le magistrat-vérificateur de la Cour des comptes, qu’il accuse de « manipulation » des faits. Il a également insinué que Dieng aurait bénéficié d’une « nomination-récompense » récente.



« Il n’y a jamais eu de surfacturation sur ce marché », a déclaré Mansour Faye, contestant les conclusions du rapport de la Cour des comptes. Il affirme que les accusations portées contre lui et son ancien DAGE sont infondées et basées sur une interprétation erronée des faits.



































Walf