Affaire des 11 bébés de Tivaouane : Deux agents de l’hôpital Mame Abdou déférés au parquet

Au terme de la durée légale de leur garde-à-vue au Commissariat urbain de Tivaouane, la sage-femme Awa Diop et l’aide-infirmière Coumba Mbodji, agents de garde au niveau de l’unité néonatologie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ont été présentées, ce mardi, vers 12h, au Parquet de Thiès. Elles sont poursuivies pour « délaissement d’enfant dans un lieu solitaire ».



Arrêtées dans le cadre de l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic) suite à l’incendie, qui s’est déclaré sur les lieux, mercredi passé, ayant coûté la vie à 11 nourrissons.



Leurs collègues, qui avaient très tôt le matin pris d’assaut les locaux de la police de Tivaouane, ont improvisé une marche pour dénoncer le déferrement des mis en cause.



« Aujourd’hui nous sommes plus que jamais engagés à soutenir nos frères qui sont dans les liens de la détention ; c’est arbitraire et nous pensons qu’ils sont des victimes expiatoires », s’insurge le délégué l’intersyndicale Sidi Lamine Ndoye. Pour lui, ces agents de santé « ne sont pas des sapeurs-pompiers qui sont habilités à éteindre un feu, ayant subi une formation professionnelle de plusieurs années, ayant les équipements de protection nécessaires pour faire face au feu ». A ce titre, le syndicaliste s’interroge : « Quelle est, aujourd’hui, la blouse blanche qui a aussi les mêmes compétences que les sapeurs-pompiers ? Depuis quand les blouses blanches sont devenues des sapeurs-pompiers pour éteindre un feu d’une telle ampleur ? ».



A rappeler que le Directeur des ressources humaines (Drh), Cheikh Diop, a été interpellé « pour nécessité d’enquête », avant d’être libéré.



Les onze bébés ont été inhumés, dimanche, à Tivaouane, par leurs familles, en présence des autorités administratives, judiciaires et religieuses de la ville sainte.











































