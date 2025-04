Affaire des 125 milliards : le frère de Farba Ngom justifie les 100 millions découverts chez lui

Demba Ngom, frère du maire des Agnam, Farba Ngom, et Aziz Kane seront fixés sur leur sort lundi prochain, après avoir bénéficié d’un retour de parquet. Ils ont été déférés ce vendredi par la Division des investigations criminelles (Dic), dans le cadre d’une délégation judiciaire relative à une enquête sur des transactions suspectes portant sur 125 milliards de francs CFA, révélées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).



Lors de l’enquête préliminaire, L’Observateur rapporte que Demba Ngom a tenté de justifier l’origine des 100 millions de francs CFA découverts dans un coffre-fort à son domicile, lors d’une perquisition menée par la Dic aux Almadies. Face aux enquêteurs, il a affirmé que cette somme n’avait aucun lien avec son frère, Farba Ngom.



Repris par le journal, il a présenté des relevés de compte et autres documents bancaires pour appuyer ses propos, expliquant qu’il mène des activités commerciales dans la sous-région depuis les années 1990 : vente d’huile au Burkina Faso, d’électroménager en Côte d’Ivoire, ainsi que de pesticides et insecticides au Gabon.



Demba Ngom a également déclaré être arrivé à Dakar le 26 février 2025, dans le but d’assister son frère, pensant que ce dernier obtiendrait une liberté provisoire après avoir versé une caution.



Mais ces explications n’ont pas convaincu les enquêteurs, qui ont poursuivi leurs investigations. Elles ont conduit à l’interpellation d’Aziz Kâne, également impliqué dans cette affaire. Le coffre-fort contenant les 100 millions de francs CFA a été placé sous scellé, précise L’Observateur





























Seneweb