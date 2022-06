Affaire des 13 milliards : Tahirou Sarr pris la main dans le sac

L'homme d'affaire Seydou Alias Tahirou Sarr et son avocat Abdourakhmane Sow dit Lénine sont mouillés dans une vaste escroquerie foncière à Yoff ApixI. Face à la presse, Matar DIENE, Administrateur de la société Elite managériale de l’immobilier, du transit et du transport (EMITTRANS) a fait des graves révélations sur les pratiques dites "malsaines" de Tahirou et Lenni.







"Tahirou SARR a escroqué 13. 038.000.000 milliards à des familles dont je suis le mandataire.

Il n’a qu’à aller répondre à la convocation juge du 2e cabinet. Si les faits que je lui reproche ne sont pas avérés au lieu de faire le tour des médias pour se dédouaner. Je crois que c’est mieux. Il sait ce qui l’attend au bureau du juge. C’est pourquoi il tarde à déférer à cette convocation."a fait savoir M.DIENE.

A en croire le mandataire des victime des agissements de Tahirou Sarr, "j’ai été entendu par le juge et maintenant c’est à lui de prouver son innocence face au juge. Nous avons foi en notre justice, et nous sommes en train d’attendre que justice soit faite sur lui et ses complices."



Tahirou aurait dit qu'il a acheté la créance auprès des familles. Pour Matar DIENE, mandataire des familles, "Tahirou et ses complices ont fait du faux pour pouvoir s'acquitter de cet argent. M. Seydou SARR et l’avocat maitre Abdourakhmane Sow dit Lénine ont fait usage de faux et ont escroqué les familles que je représente", a t-il précisé. Il ajoute que "les plaintes avaient été déposées sur la table du procureur de la république sous le n° 17253 et n° 17254 en date du 14/déc/20 L’enquête a été confiée par la sureté urbaine qui a déjà fini son travail et a rendu le Procès-Verbal au procureur de la république sous le n° 19475 du 03/janvier/22 Le procureur a confié le dossier au Juge du 2e cabinet, le Président Mamadou Seck. Une information judiciaire été aussi ouverte".





Tahirou Sarr, "un voleur très spécial"

Ce qui étonnant malgré la gravité des faits, Tahirou toujours libre de ses mouvements allant meme jusqu'à faire des sorties dans certains pour tenter de salir le mandataire des familles de victimes. "Je voudrai vous (journalistes "édifier sur un article paru dans le journal « Bes bi le jour » n° 0164 du vendredi 17/juin/2022 à la page 2 où on a cité mon nom mentionnant que M. Tahirou SARR a porté plainte contre ma personne en ma qualité d’administrateur de la société EMITTRANS pour une tentative d’extorsion de fonds et de dénonciation calomnieuse. En effet, il s’agit de deux plaintes, qui par ma voix ont été établies par mon avocat Me Bamba CISSE contre M. Tahirou SArr et x Ce monsieur est un voleur très spécial qui crie au voleur", persiste et signe le mandataire des familles.







Selon Matar DIENE en réalité, "quand Tahirou SARR m’accuse dans les médias d’une tentative d’extorsion de fond et de dénonciations calomnieuses en sa personne, je vous assure chers journalistes, qu’il s’agit d’une contre vérité. La dénonciation calomnieuse, c’est le fait de dénoncer à une autorité hiérarchique ou à la justice, ou à la police, un fait que l’on sait faux pour porter préjudice à quelqu’un ; or ici, chers journalistes il s’agit de toute autre chose."



