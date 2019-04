Affaire des 94 milliards : Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Bâ premiers à être auditionnés

L'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards, dans laquelle Ousmane Sonko accuse Mamadou Mamour Diallo de détournement, risque de se dérouler en mode "fast-track".

Selon Source A, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et le directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Bâ, seront auditionnés dans les prochains jours.