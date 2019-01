Affaire des 94 milliards / Coopté par le Directeur des Domaines Mamour Diallo, Me Elhaj Diouf va déballer ...jeudi prochain !

Que l'ex inspecteur des Impôts, devenu farouche opposant du Macky, nous voulons nommer Ousmane Sonko, se le tienne pour dit! Le tonitruant avocat, Me Elhaj Diouf va mettre les pieds dans le plat.

En termes clairs, dakarposte, qui a ses radars un peu partout, tient de bonnes sources que Me Elhaj Diouf a été coopté par le Directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo. Ce, aux fins de plaider en sa faveur sur ce que d'aucuns appellent prosaïquement "l'affaire des 94 milliards cfa".

Connu pour sa liberté de ton, cet illustre avocat fera d'ailleurs face aux médias jeudi prochain. Et, ce sera pour aborder cet esclandre qui polarise l'attention de l'opinion nationale comme internationale.

Inutile de dire que Me Elhaj Diouf va tirer à bout portant sur le leader du parti Les Pastefs.

Il nous revient cependant que Me Diouf va saisir l'opportunité de son face à face avec les médias pour dévoiler le nom de son candidat à la Présidentielle de février.