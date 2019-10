Affaire des 94 milliards: Ousmane Sonko face à la presse, demain jeudi

Ousmane Sonko ne veut pas se laisser noyer dans la guerre de communication sur l’affaire des 94 milliards du Tf 1451/R qui l’oppose à Mamour Diallo. Hier, ses avocats ont voulu organiser une conférence de presse, mais ils se sont heurtés à la dernière minute au refus du Bâtonnier .



Alors, c’est lui-même (Ousmane Sonko: ndlr) qui a décidé de parler à leur place. « Ousmane Sonko va organiser sa propre conférence de presse ce jeudi et il y aura à ses côtés ses avocats. Ils sauront répondre aux préoccupations des Sénégalais. Tout avocat qui s’est constitué dans une cause, doit répondre aux journalistes.

C’est un droit sacro-saint du public, l’information et à la justice qui est rendue au nom de ce même public. Ça ne pose pas problème », a confié un avocat à « L’Observateur »