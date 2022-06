Affaire des bébés morts à Tivaouane- Le chef maintenancier de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy, répondant au nom de Fodé Dione, inculpé et placé sous mandat de dépôt

Suite et pas fin de ce qu'il est convenu d'appeler "le cas des bébés qui ont péri dans l'incendie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane" survenu le mercredi 25 mai dernier.



Dakarposte a appris de bonnes sources que le chef d'équipe maintenance de cet hôpital, rendu tristement célèbre, a été entendu, inculpé et placé sous mandat de dépôt.

En effet, il nous revient que le nommé Fodé Dione, tenu de s'assurer du bon fonctionnement du matériel industriel du centre de santé a été écroué. Il est poursuivi pour "homicide involontaire".



"Deux autres personnes sont passés avant lui devant le magistrat instructeur dont le chef administratif financier, mais ils sont rentrés comme ils étaient venus, c'est à dire libres de tout mouvement" fait savoir une source au parfum de l'interrogatoire à l'actif du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Thiès.





Pour rappel, l’incendie qui s’est déclenché le 25 mai dans le service de néonatalité pourtant neuf de Tivaouane est en effet le cinquième drame de ce type à avoir ébranlé le Sénégal en un peu plus d'un an

























