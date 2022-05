Affaire des bébés morts à l’hôpital de Tivaouane : Un expert dresse un bilan de 17 décès …

L’incendie du service Néonatal de l’hôpital El Hadji Abdoul Aziz Sy de Tivaouane, de ce mercredi 25 Mai aurait fait plus de onze décès. La révélation est de Hamath Soumaré qui parle de 17 morts.



Selon, l’expert en management stratégique global et en intelligences économiques, qui s’exprimait sur les ondes de Iradio, il ya eu plus de 35 décès dans les structures sanitaires du pays à cause d’erreurs ou de négligence médicales, ce même jour-là sur l'ensemble du pays. L’expert dit se baser sur des rapports des sapeurs-pompiers et d’autres émanant de responsables d’infrastructures sanitaires.



































































seneweb