Affaire des faux billets: Le contenu des 18 scellés qui enfoncent Bougazelli

L’affaire des faux billets de banque qui a entraîné la chute de Seydina Fall Bougazelli n’a pas livré tous ses secrets. Dans sa livraison du jour, "Libération" rapporte des éléments de l'enquête qui enfoncent de l’ancien député de l’Apr et ses co-accusés. Il s’agit de 18 scellés versés au dossier par les gendarmes de la Section de Recherches. Dans le lot figure, selon le journal une clé Usb (contenant 5 vidéos et 6 photos compromettantes) et des passeports diplomatiques.