Affaire des faux visas: Viviane Chidid a bel et bien déposé sa plainte

Les auditions dans l’affaire des faux visas dans laquelle le manager de Djolof Band, Djidiack Diouf a été arrêté et déféré au parquet, se poursuivent et prennent des tournures insoupçonnées. La chanteuse, Viviane Chidid, est dans le viseur de la Section de recherche (Sr) de Colobane, si l’on a croit à nos confrères de L’Observateur.



Selon des sources du journal, les enquêteurs qui depuis trois (3) mois suivent cette affaire de près, penseraient qu’elle ne pouvait pas ignorer toute cette entreprise frauduleuse dans laquelle les cachets de son orchestre ont été utilisés. Viviane serait donc au cœur de cette enquête.



« Viviane a bel et bien déposé sa plainte »



La vedette de Djolof Bande avait annoncé une plainte dès l’arrestation des éléments de son orchestre. « Sur conseil de mon avocat, je ne peux pas évoquer cette affaire. Mais, j’ai porté plainte et la justice fera son travail », avait déclaré Viviane Chidid lors de la cérémonie de la présentation de son nouvel album « Benen Level », sans préciser contre qui.



Dakarposte tient de sources judiciaires que c'est fait. Viviane a bel et bien déposé sa plainte, nous souffle un de nos informateurs jusqu'ici fiable.