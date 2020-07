Affaire des gazelles ORYX- Mea culpa sur un article concernant le ministre Mansour Faye malencontreusement repris par dakarposte

"L’affaire dite des gazelles Oryx est en train de mettre sens dessus dessous la République. Après les ministres de l’Environnement et de l’Intérieur, un troisième ministre est cité dans cette histoire. "C’est un véritable partage de gazelles qui se déroule sous nos yeux. Alors qu’on n’a pas fini d’épiloguer sur les gazelles d’Abdou Karim Sall et celles reçues par Aly Ngouille Ndiaye voilà qu’on nous apprend que Mansour Faye a également eu sa part des Oryx",renseigne Dakarposte.



Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, a bénéficié, incognito, du même quota de gazelles Oryx. Il a, lui aussi, fait transférer six gazelles oryx dans sa ferme privée. Ces animaux protégés ont été extraits de la réserve publique du Ferlo sous la supervision de la Direction des parcs nationaux (Dpn).





Pour rappel, le ministre de l'Environnement avait avoué, sur la Rfm, qu'il n'était pas le seul à avoir bénéficié de ces bêtes."



C'est en substance l'information parue un peu partout depuis vendredi soir. Cela dit, la rédaction de dakarposte revient sur ce raté. Vous conviendrez avec nous que la diffusion d'une information ayant trait surtout au domaine public (biens de l'Etat) revêt toujours une sensibilité particulière. La décision de publier répond aussi à des règles de prudence et de vérifications. Certes, en tant que Directeur de Publication de dakarposte, je valide personnellement la mise en ligne des articles. Malheureusement, tel n'a pas été le cas pour cet article concernant le ministre Mansour Faye allusion faite à ce que d'aucuns appellent prosaïquement "l'affaire des gazelles Oryx". La cause? Avec un emploi du temps au charge durant cette journée du vendredi, j'ai du déléguer à la rédaction de dakarposte la validation des articles. La suite est connue.



En un mot comme en mille, je dois à la vérité d'avouer que les recoupements nécessaires n'ont pas, du tout alors été faits et même multipliés. En somme, il s'agit d'un article publié par nos confrères de ANN (Amoul Nebbo News) et repris à mon insu par un des membres de la rédaction de dakarposte. "Cette information est fausse. Il faut divulguer vos preuves" persiste et signe le ministre Mansour Faye joint tard dans la soirée du vendredi par dakarposte.



Cette méprise nous amène évidemment à questionner nos propres modes de fonctionnement. Mais cet enchaînement et, à l'arrivée, "la publication d'une information qui s'est révélée être erronée", nous conduisent d'abord et avant tout à exprimer nos plus sincères regrets à l'ensemble de nos lecteurs et à présenter nos excuses à Mansour Faye.















Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

