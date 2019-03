Affaire des homosexuels de Liberté 4 : Ibrahima Ndiaye sort de prison

Il faisait partie de cette vidéo qui a fait le tour de la toile. Incarcéré depuis septembre dernier, Ibrahima Ndiaye plus connu sous le nom de « Dash » est libre.



Seneweb a appris qu’il vient de sortir de prison. Il a purgé une peine de 6 mois ferme pour acte contre nature et atteinte aux bonnes mœurs.



En fait, le coupable a été appréhendé, pour avoir entretenu une relation sexuelle avec Claude Ayna, qui a pris la fuite. L’affaire a été ébruitée par un partage de vidéos des abats sexuels entre deux homosexuels.



La fille qui avait pris part à cette partie et qui d’ailleurs filmait la scène a été la première à être arrêtée. Dash sera par la suite cueilli par la police de Dieuppeul pour acte contre nature et atteinte aux bonnes mœurs. La fille du nom de Monique avait été condamnée à 2 ans dont 3 mois ferme.