Affaire des minerais de fer de la Falémé :Ahmed Khalifa Niasse lâche une bombe sur Ousmane Sonko et Atépa

« Une fois de plus Goudiaby utilise son sous-marin Sonko pour obliger le Président de la République à changer de vision pour abandonner l’option turque. C’est plutôt le fait de pêcher en eaux troubles qui doit être reproché à Sonko », a-t-il déclaré. Dans un communiqué envoyé à nos confrères de seneweb, il avance que « les deux ‘Senegalomancais’ se disputent une commission offerte par le challenger des Turcs pour se payer le leadership et le contrôle du Mfdc ».



« Il y a lieu de savoir que lorsque Sonko parle, c’est pour l’intérêt de Goudiaby. Et que lorsque Goudiaby offre ou prête des 4×4 ou des billets d’avion sur Air France, c’est qu’il y a anguille sous roche. Mais roche comme pierre. Ou, si vous préférez, Atepa, en Diola », a laissé entendre Ahmed Khalifa Niasse.









leral