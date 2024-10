Affaire des supposés prête-noms : Mollah Morgun balance sur Mame Mbaye Niang, document à l’appui

Ce rappeur spécial, qu'on le porte dans son coeur ou pas, est l’un des gars les mieux informés du Sénégal. C’est à croire qu’il est lui-même un détective privé comme il qualifie un bon nombre de nos compatriotes.

Dans une vidéo sur la toile, Mollah Morgan reproche aux nouvelles autorités de n’avoir pas fermé les frontières dès le début de leur mandat, permettant ainsi à tous les prédateurs qui se sont enrichis indûment sous l’ère Macky Sall de prendre la clef des champs. C’est ainsi que Mollah Morgun affirme que l’ancien ministre, Mame Mbaye Niang a quitté le pays depuis longtemps pour échapper aux foudres de la justice.

A en croire cet homme très informé, Mame Mbaye Niang possède plusieurs immeubles et sociétés dont aucun n’est immatriculé à son nom. Pour ainsi dire il utilise des prête-noms.

Pourtant une réquisition de la gendarmerie a été adressée à la présidente de l’ordre des notaires, afin que les membres de l’ordre vérifient si des immeubles ou sociétés appartenant à Mame Mbaye Niang ont fait l’objet d’immatriculation ou de vente par acte notarié concernant Mame Mbaye Niang mais rien n’a encore filtré. Et pour cause, il a tellement bien caché son jeu qu’il serait difficile de l’enfoncer sans une enquête sérieuse. Brandissant un document, Mollah Morgun affirme qu’il s’agit d’un document confidentiel de la gendarmerie, ce qui a conduit certains individus malintentionnés à lui chercher des poux sur la tête parce qu’il n’aurait pas le droit de posséder ou de divulguer des documents confidentiels. Il n’en a cure et demande aux enquêteurs de mieux chercher.

Et qui mieux que la population peut donner des informations précises à ce sujet ? Le vendeur du coin, la mendiante qui passe tous les jours, le livreur de pain ou le vendeur de café sont mieux placés que quiconque pour donner les bonnes informations. A l’en croire, beaucoup de Sénégalais pourraient en connaître un brin sur les avoirs de Mame Mbaye Niang disséminés un peu partout à travers Dakar et ailleurs. Et si la gendarmerie et l’ordre des notaires ne parvient pas à identifier les biens du gars, c’est qu’ils n’ont pas tapé à la bonne porte. Mais toujours est-il que même s’ils débusquaient ses biens, l’oiseau s’est déjà envolé selon Mollah Morgun. De quoi s’arracher les cheveux !