Affaire du Tf 1451 R - Le Pnf entre en action

Les héritiers de feu Ousmane Mbengue, qui réclament la propriété du fameux Tf1451/R, sont passés à la vitesse supérieure. En leurs noms et qualités, Me Assane Dioma Ndiaye a déposé, à la date du 14 octobre 2024, une plainte contre X devant le Pnf pour «escroquerie, faux et usage de faux ».



Dans la plainte obtenue par Libération, les héritiers, qui évoquent le rapport de l’Ofnac confirmant totalement les révélations d’Ousmane Sonko alors opposant, accusent de «hauts fonctionnaires de l’Etat » d’avoir facilité l’enrichissement illicite de tierces personnes alors que leurs droits sur le Tf «a été définitivement consacrés par des décisions de justice ».



D’ailleurs, ils ont versé dans le dossier un état de droits réels délivré le 27 mai 2024 par le Conservateur de Rufisque qui les présente comme les seuls propriétaires du Tf.



En attendant le déclenchement d’une enquête, les héritiers de feu Ousmane Mbengue se sont d’ores et déjà constitués parties civiles.