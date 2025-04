Affaire du bateau d’engrais détourné- Inculpé, Aliou Diouf Lambaye casque... 30 briques pour éviter la prison

Et, l'on revient sur cet esclandre connu de tous, pour vous filer la der des ders!



Dakarposte a appris que le sieur Aliou Diouf Lambaye, parmi les mis en cause , a été inculpé par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Mais, il a du casquer la somme de 30 millions f cfa aux fins d'éviter un écrou dans les lugubres dédales de la citadelle de Rebeuss.



Pour rappel, l'homme d’affaires Aziz Ndiaye et son frère Massata Ndiaye ont été inculpés lundi 7 avril dernier par le juge du deuxième cabinet, dans le cadre de l’enquête sur le détournement présumé d’un bateau d’engrais.



À l’issue de leur audition, les deux frères ont été inculpés pour recel. Cependant, ils rejettent fermement toutes les accusations.

Leur avocat, cité par le journal Libération, affirme que ses clients nient catégoriquement toute implication dans cette affaire. En attendant les auditions de fond, leurs avocats « contestent totalement » les faits de recel.





Malgré leur mise en cause, Aziz Ndiaye a obtenu une liberté provisoire, tandis que son frère a été placé sous contrôle judiciaire. Aucun mandat de dépôt n’a été requis par le magistrat.



Leq deux frères ont consigné comme garantie trois villas situées à Ngaparou, une mesure qui aurait joué un rôle clé dans la décision du juge de ne pas ordonner leur détention.



En fuite depuis 2021, Lamine Ngom et Atoumane Sy, deux figures clés du dossier, sont visés par des mandat d’arrêt internationaux.







Affaire à suivre...