Affaire du "viol" présumé de miss Sénégal 2020 – Des non-dits, du proxénétisme et des contrevérités ? Affaire à élucider !

Il y a du tout dans l’affaire du "viol" présumé de miss Sénégal qui secoue le pays depuis quelques jours. Une ancienne candidate a avoué qu’elle a été invitée par de hautes personnalités, dont des invités étrangers et qu’elle avait accepté sur l’insistance de Mme Amina Badiane, l’organisatrice. Ces derniers lui ont proposé une partie de jambes en l’air, ce qu’elle a refusé puisqu’elle vierge. Sans se décourager, ils lui proposent alors de la prendre… par derrière. Vous n'avez pas la berlue! Surprise par cette proposition qu’elle trouvait indécente, elle claque la porte, ce qui lui a valu de ne pas prendre la première place. Mme Badiane aurait-elle versé dans le proxénétisme ? N’est-ce pas elle qui pousse les filles à accepter certaines avances de gens riches qui leur promettent articles de luxe et voyages en croisière ?

Quant à la dernière affaire en date, celle concernant la miss de 2020, là aussi il y a des zones d’ombre. A-t-elle consenti aux rapports sexuels qui lui ont occasionné une grossesse sur l’insistance de la même Mme Badiane ? Qui plus est, contrairement à ce qui s’est dit, le procureur de la République, le perspicace Serigne Bassirou Guèye, ne s’est pas, du tout alors auto saisi.

Il existe bien quelques pétitions et l’indignation de membres de la société civile qui menacent de déposer une plainte mais l’affaire n’est pas encore entre les mains de la justice. Toutes ces affaires devront être tirées au clair.





njaydakarposte@gmail.com