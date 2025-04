Affaire fonds Force Covid-19 : L’ex-DAGE du ministère de la Famille, Djiby Diakhaté, cautionne 62 millions F CFA et un titre de propriété expertisé à 26 millions F CFA

L’ancien DAGE du ministère de la Famille a obtenu une mise en liberté provisoire. Arrêté dans l’affaire fonds Force Covid-19, il a cautionné solidairement la somme de 62 millions F CFA et un titre de propriété expertisé à 26 millions F CFA.



Selon les informations de Seneweb, le réquisitoire introductif du parquet a visé la somme de 88 millions F CFA contre Djiby Diakhaté et ses collaborateurs Ndogo Mbaye et Mamadou Guèye Dramé. À la suite de la consignation, ils ont été inculpés pour détournement de deniers publics et faux et usage faux par le juge du 2e cabinet. Ensuite, le trio, qui a été assisté par Maitres Sayba Danfakha, Adjia Cissé et Mbaye Sène, a obtenu une liberté provisoire.





























