Affaire meurtre d’Aminata Touré dite « Méta » à Kolda : un mécanicien du nom Sékou Oumar K. mis sous mandat de dépôt…

Un premier suspect a été arrêté dans l’affaire du meurtre de Méta Touré au mois de septembre dernier à Kolda. Il s’agit de Sékou Oumar Kandé, mécanicien de son état. D’après le parquet, il est poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité d’assassinat. Il semblerait qu’il utilisait le véhicule visé par les caméras de surveillance dans le cadre de l’enquête, le jour de l’assassinat de la dame. C’est ainsi qu'après son audition le vendredi 21 octobre, il a été mis sous mandat de dépôt par le juge d’instruction.

Néanmoins, l'enquête se poursuit et on rechercherait activement x pour assassinat...













































