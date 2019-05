Affaire tentaculaire de corruption à L’iAAF- Une nouvelle commission rogatoire envoyée à Dakar qui va accéder à la demande des juges français

L e 20 mai 2016, les juges Renaud van Ruyembeke, Stéphanie Tacheau et

charlotte Bilger chargés de cerner l'affaire de corruption présumée à l’iaaf et ses tentacules saisissent les autorités judiciaires sénégalaises pour identifier les

comptes et biens de Papa Massata diack mais, surtout, procéder à sa mise en examen. L’ancien Garde des Sceaux, Sidiki Kaba, leur oppose un refus par courrier en date du 25 juillet 2016. Les juges français reviennent à la charge mais, le ministère sénégalais de la Justice convoque la procédure pendante devant le premier cabinet d’instruction de dakar dans laquelle Papa Massata Diack a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour encore refuser la

demande des magistrats. Entre temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

A Buenos Aires, lors de l’attribution au Sénégal parla Cio de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022, son président Thomas Bach rencontre

Macky Sall et lui fait part des difficultés des magistrats français à exécuter une commission rogatoire au Sénégal. LePrésident sénégalais lui assure que tous les

écueils seront levés et Bach lui adressera même quelques jours

après une lettre, comme un rappel : «L’engagement de votre gouvernement serait particulièrement apprécié », écrit-il.

Et le moins que l’on puisse dire est que les choses ont commencé à bouger et ce n'est pour rien que Thomas Bach a assuré, la semaine dernière, avoir reçu

des «assurances du Sénégal». Selon les informations de Libération, le juge Renaud Vanruyem beke a fait parvenir, au Sénégal, courant avril 2019, une nouvelle commission rogatoire, accompagnée d’une lettre de relance, pour

exécution. Dans ledit document, le magistrat français demande aux autorités Sénégalaises d'interroger Papa Massata Diack sur la base d'un long questionnaire transmis à cet effet mais surtout d'adresser des réquisitions à

toutes les banques pour tracer ses mouvements de fonds, identifier les montants s'y trouvant et, enfin, de procéder à sa mise en examen. des sources autorisées renseignent que cette fois ci, leSénégal a décidé d’exécuter

la commission rogatoire. À preuve, le doyen des juges du tribunal hors classe de Dakar a été désigné à cet effet.





