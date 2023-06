Affection du greffier, Ngagne Demba Touré, à Matam- La réaction du chargé de communication de Pastef, El Malick Ndiaye

Après avoir révélé les mensonges d’État du Gouvernement hier lors de la conférence de presse de Yewwi, Maître Ngagne Demba TOURE est aujourd'hui affecté en région par Macky SALL et son ministre de la Justice.



C'est d'ailleurs aussi le cas de tous les greffiers qui revendiquent leur adhésion à Pastef Les Patriotes. C’est dire combien, dans leur méchanceté grandissante, ces gens qui nous servent de gouvernants considèrent les régions de #Matam, de #Tambacounda et de #Kedougou comme une sanction pour éloigner tous les fonctionnaires qui osent être libres, justes et véridiques.



Quel manque de considération pour nos belles régions!



Quelle indignité de vouloir toujours persécuter et nuire son peuple!



Nos régions sont belles, elles sont toutes patriotes, n'en déplaise à Macky Sall et son régime!



Pour le cas de IMF, ne tirons pas sur une ambulance. Laissons le souffrir en silence dans la prison de sa conscience.