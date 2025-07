Affrontements à Cambérène- Voici Cherif Ousseynou Laye, le médiateur "Patriote" qui a apaisé les tensions !

C'est viral: des heurts entre jeunes et les forces de l'ordre ont éclaté hier à Cambérène, commune située au nord de Dakar, au Sénégal, connue pour être le fief de la confrérie musulmane Layène.



Après plusieurs tours d'horloge de manifestations , la situation est revenue à la normale.



Selon des informations de dakarposte, n'eut été l'intervention de cet homonyme du regretté guide religieux Chérif Ousseynou Laye, le coup de gueule des jeunes de Cambérène allaient dégénérer en affrontements violents.



En effet, ce jeune qui n'a d'yeux et d'oreilles que pour Seydina Limamoulaye, "sur instruction du khalife", n'a pas sourcillé à se rendre sur le lieu central de la contestation, à un jet de pierre de la station d'essence de Cambérène , aux fins de porter une parole d'apaisement .



Fort heureusement, Cherif Ousseynou , comme on l'appelle affectueusement au sein de la communauté Layène, réussit on ne sait par quel moyen à faciliter le dialogue, apaiser les tensions, bref il a résolu l'équation, évitant ainsi une escalade de la violence.



Transitaire de son état, cet inconditionnel du chef de file du parti Pastef, en "tchatcheur" aguerri , "c'est à dire s'exprimant avec aisance et souvent de manière persuasive, voire charmeuse, attentif aux détails de ses interlocuteurs, a pu établir un contact avec les manifestants et à comprendre leurs revendications, tout en assurant une communication avec le commandement de la police." fait savoir un de nos radars fureteurs témoin oculaire.



À l'en croire, l'émissaire du khalif Seydina Mouhamadou Lamine Laye, a , d'abord conversé des heures durant avec les manifestants, non sans comprendre leurs revendications (par exemple la libération d'un des leurs entre les mains des limiers), échanger avec les forces de l'ordre , notamment les autorités au sommet de la hiérarchie de l'establishment, pour, in fine , désamorcer les tensions.





"En somme, le mérite revient à ce "patriote", qui, qu'on le porte dans son coeur ou pas, a favorisé une communication claire et respectueuse. Mystérieusement, il a aidé les parties à clarifier leurs divergences d'opinion et à trouver une solution à l'amiable. Il s'agit d' une conciliation aboutie à l'actif de Cherif Ousseynou Laye " conclut notre interlocuteur.





Aux dernières nouvelles, une enquête est en cours aux fins d'élucider la mort de deux jeunes en l'occurence Thierno Ba et Lamine Dieng.







Affaire à suivre...