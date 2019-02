Affrontements de Tambacounda : Les 24 "gros bras" du Pur déférés

Du nouveau dans l'affaire des affrontements meurtriers de Tambacounda entre militants de Benno Bokk Yaakaar et du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur). En effet, les 24 gorilles qui assuraient la sécurité du candidat Issa Sall et impliqués dans cette affaire ont été tous déférés au parquet, informe L'Observateur. Idem pour le chauffeur du Bus qui a écrasé le jeune Cheikh Touré alias Mathieu.



Le journal indique aussi que les mis en cause, arrêtés à Kidira lundi dernier, ont été tous acheminés à Tambacounda avec un impressionnant dispositif sécuritaire du commissariat urbain pour éviter tout débordement. L'enquête, confiée aux éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), devra être bouclée, renseigne la même source, dès ce vendredi.