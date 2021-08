Afghanistan: Biden s'engage à "mobiliser toutes les ressources" pour évacuer les Américains

Le président américain Joe Biden s'est engagé vendredi à "ramener chez eux" les Américains qui se trouvent encore en Afghanistan, avertissant que les missions d'évacuations seront risquées, alors qu'il fait face à de nombreuses critiques sur sa gestion du retrait des troupes américaines.



Joe Biden a tenté de répondre aux critiques qui affirment que son administration a mal évalué la vitesse à laquelle les taliban allaient prendre le pouvoir, et a mal planifié les évacuations des Américains et des alliés afghans après les 20 ans de présence américaine dans le pays.



"Nous aurons tout le temps de critiquer et d'émettre des doutes lorsque cette opération sera terminée", a dit le président américain. "J'en prends la responsabilité."



Joe Biden a déclaré que l’évacuation est l'une des opérations les plus importantes et les plus difficiles de ce genre, et a ajouté craindre un attentat à Kaboul. Les Etats-Unis "surveillent de près toute menace terroriste potentielle à l'aéroport ou dans ses environs", a-t-il dit.



"Je ne peux pas promettre quel sera le résultat final ou que ce sera sans risque. Mais en tant que commandant en chef, je peux vous assurer que je mobiliserai toutes les ressources nécessaires", a-t-il ajouté.



Les Etats-Unis tentent désespérément d'évacuer des milliers de personnes avant la date limite du 31 août, bien que Joe Biden ait déclaré cette semaine que les troupes américaines présentes à l'aéroport de Kaboul pour assurer la sécurité de l'évacuation pourraient rester plus longtemps si nécessaire.



Environ 13.000 personnes ont été évacuées par des avions militaires américains depuis le 14 août et 18.000 depuis la fin du mois de juillet, a-t-il précisé ; 5.700 personnes ont été évacuées au cours de la seule journée de jeudi.