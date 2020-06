Afrique / Vols de rapatriement de sénégalais bloqués dans plusieurs pays du continent.

Les sénégalais bloqués un peu partout peuvent être rapatriés sur instruction du Président de la République. C’est dans ce cadre que le Ministère du tourisme et des transports aériens, sur la base de la requête du Ministère des Affaires Etrangères, approuvée par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, autorise les vols pour les rapatriements des sénégalais boqués dans les pays suivants : Bénin et Niger, par Air Sénégal le 11 Juin à 14 heures. Cameroun et Gabon, par Air Sénégal toujours le 15 Juin à 12 heures. Le rapatriement des sénégalais bloqués en Côte d’Ivoire le 10 Juin à 16 heures et enfin ceux au Togo et au Ghana le 14 Juin à 8 heures.