Agence Manko de Pikine : Trois milliards volés

C’est le «casse du siècle». Trois milliards de francs Cfa, en 5 ans ou moins, ont été dérobés à l’agence Manko de Pikine, filiale de la Sgbs.



«De mémoire, c’est la première fois qu’une banque subit un détournement qui avoisine pareil montant», a souligné Libération dans l’article consacré à cette affaire qui vaut à l’ancien directeur de l’agence, C. Sow, et à l'ex-gestionnaire de portefeuilles, W. F. Mbaye, d’être déférés au parquet lundi dernier.



Le journal signale que le bilan du casse est provisoire. Les vérifications des pièces comptables de l’agence n’ont pas révélé tous leurs secrets.



Libération informe que plusieurs particuliers et agents, impliqués dans ce détournement, sont activement recherchés par les enquêteurs.



Le mode opératoire des mis en cause était rôdé : selon le journal, ils montaient des dossiers de crédits sur la base de faux documents. Les agents complices interviennent, «bétonnent» les dossiers. Dès que les virements sont effectués, les bénéficiaires frauduleux récupèrent leurs commissions et allouent le reste aux deux suspects.



Le système a duré des années jusqu’à ce que les responsables de la Sgbs portent plainte à la Dic