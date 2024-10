Agenda national pour 2050- "L’énergie et la protection sociale sont les conditions de succès du projet présidentiel", selon la coalition Farlu Jotna

En ce début de campagne, "Farlu Jotna – Forces vives du Sénégal" réitère son appel à soutenir le parti Pastef "pour donner les moyens au président de réaliser les réformes urgentes et nécessaires requises, en particulier dans les domaines de l’énergie et de la protection sociale".



"La campagne électorale en vue des élections législatives partielles étant désormais officiellement ouverte, le mouvement "Farlu Jotna – Forces vives du Sénégal", membre de la coalition "Diomaye Président 2024" et fondé par le Professeur Elhadj Malick Kane, appelle vigoureusement à donner une très large majorité au parti Pastef", indique un communiqué qui rappelle "qu'il est urgent de donner les moyens au président Diomaye d’atteindre les objectifs fixés dans l’agenda national de transformation pour 2050 pour qu’ils ne restent pas lettre morte".



Pour "Farlu Jotna – Forces vives du Sénégal", des réformes dans le domaine énergétique aussi bien que dans la protection sociale doivent être urgemment engagées. "Le Sénégal doit impérativement acquérir son autonomie énergétique et s’engager avec détermination dans la réduction des coûts de production. Il s’agit d’une condition essentielle à l’augmentation du pouvoir d’achat de nos concitoyennes et concitoyens et de la compétitivité de notre économie", explique le document .

Le Professeur Elhadj Malick Kane et ses camarades estiment que la protection sociale "est dans notre pays un champ de ruines sinistré". "Nous devons construire un vrai filet social pour sortir les Sénégalaises et Sénégalais de la précarité", fait-il savoir.



A en croire le président de Farlu Jotna, dans une démocratie comme la nôtre, la période de la campagne électorale est un temps fort très important au cours duquel les projets politiques en concurrence doivent pouvoir être présentés et critiqués. "Pour "Farlu Jotna – Forces vives du Sénégal", il est de la responsabilité de l’Etat de garantir à chaque citoyenne et citoyen de notre pays de pouvoir mener une existence digne", indique le document. A.S