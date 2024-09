Agression aux HLM : 2 autres membres du gang arrêtés par la SU à la cité Mixta

La police a réalisé une nouvelle prouesse, dans le cadre de l'enquête sur l'agression spectaculaire du commerçant qui a été dépouillé de plus de six millions de francs CFA aux HLM 5. Après l'arrestation de deux membres du gang dans une boite de nuit aux Almadies le 9 septembre, aux environs de 5 h, la Sûreté urbaine (SU) vient de faire tomber deux autres complices, selon les informations de Seneweb.



Les enquêteurs ont appris que des membres du gang étaient en route pour Sédhiou et que d'autres sont revenus à Dakar où ils ont loué un appartement à la cité Mixta. Les investigations ont permis aux policiers en civil d'effectuer une descente musclée au lieu indiqué où ils ont arrêté deux autres agresseurs. Il s’agit de M. Diop alias "Papa bou ndaw", domicilié à Khar Yalla, et S. M. Guèye, domicilié à Arafat. Une moto de marque Beverly ayant été utilisée dans l'agression a été trouvée sur place.



Ce que révèle l'enquête



Il ressort du dossier que Papa bou ndaw avait suivi le commerçant depuis sa sortie de la banque jusqu'aux HLM 5 et que S. M. Guèye avait fait usage de la pomme à gaz pour neutraliser la victime. Interrogés sur procès-verbal, ils ont reconnu les faits. M. Diop alias "Papa bou ndaw" et son acolyte S. M. Guèye ont été placés en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar. La SU poursuit les investigations.



Au total, quatre membres du gang incriminé et le taximan D. Dione sont actuellement en détention.



Pour rappel, le 6 septembre, aux environs de 12 h, il est apparu sur les réseaux sociaux une vidéo virale montrant plusieurs individus s’attaquer et arracher le sac d'un individu à bord d’une moto. Séance tenante, la police a ouvert une enquête. L'exploitation des images des caméras de surveillance a permis de constater que ces individus à bord de plusieurs motos ont attaqué le monsieur avec des machettes et une pompe neutralisante avant de s’emparer de son sac.



C’est dans ce cadre que la police des HLM a procédé à l’interpellation du chauffeur de taxi qui a été aperçu dans la vidéo et l’a mis à la disposition de la SU. Il se trouve que le taximan, au lieu de porter assistance à la victime, en a profité pour soustraire une liasse d’argent qui était tombée du sac du commerçant. Interpellé sur les faits, il a nié avant d'être confondu par la découverte d'un montant de 990 000 F CFA dans sa voiture. Il a fini se confesser, mais a nié tout lien avec les agresseurs. Il a été présenté au procureur le 11 septembre dernier. La poursuite des investigations a permis à la Sûreté urbaine d'interpeller deux autres mis en cause vers 5 h, dans une boite de nuit aux Almadies.



Sur procès-verbal, ils ont nié les faits. Mais l'exploitation des images des caméras de surveillance a permis d'identifier formellement l'un d'eux. Et la perquisition de son domicile a permis la découverte de la moto qu’il conduisait ainsi que les habits qu’il portait le jour des faits.