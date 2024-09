Agression aux HLM : le gang cerné

Au total, cinq membres du gang à l'origine d'un braquage en plein jour aux Hlm, le 6 septembre dernier, sont mis hors d'état de nuire. Libération, qui donne l'information, souligne qu'ils ont été déférés au parquet pour vol en réunion commis avec violence, usage de moyens roulants, d'armes blanches et substances toxiques.



Vendredi, seneweb révélait l'arrestation de deux suspects après la chute des deux membres du gang. Ces derniers, formellement identifiés, ont été alpagués dans une boîte de nuit, aux environs de 05h du matin, aux Almadies. Les complices présumés sont tombés dès leur retour à Dakar. "Ils s'étaient réfugiés à Sédhiou après leur forfait", confirme Libération. Après investigations, les éléments de la Sûreté urbaine (SU) ont fait une descente dans un appartement localisé à la Cité Mixta, trouvant sur place les nommés M. Diop alias Papa bou ndaw" et S. M. Guèye surnommé "Petit Mouha", poursuit le journal. Les deux sont passés à table, face aux enquêteurs, révélant le mode opératoire.



"Ils se sont transportés à bord de quatre motos scooter aux alentours de la BIS du rond-point EMG où ils se sont divisés en deux groupes, détaillent-ils. Le premier composé de toute la bande, excepté M. Touré, était positionné discrètement à l'extérieur de la banque avec leur moyens roulants tandis qu'un membre du gang, entré seul à l'intérieur, avait pour mission d'identifier un client de la banque venu faire un retrait d'un gros montant." C'est ainsi qu'un commerçant, O. Diaw, a été ciblé.



Le cinquième mis en cause, P. G. Faye, a été cueilli dans un atelier mécanique à Grand-Yoff. Selon le quotidien d'information, "Petit Mouha" a conduit les policiers jusqu'à son ami. Pour rappel, dans cette affaire, la police des HLM a déjà procédé à l'interpellation d'un chauffeur de taxi, D. Dione après la découverte d'une partie de l'argent volé, 990 000F CFA sur 6 millions, dans la malle arrière de son véhicule.