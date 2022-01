Agression de 3 journalistes algériens, Samuel Eto’o présente des excuses

Nouveau président de la fédération camerounaise de foot et principal visage public du pays organisateur de la CAN 2022, Samuel Eto’o, est intervenu en direct à la télé algérienne auprès de son homologue Charaf-Eddine Amara pour présenter ses excuses au peuple algérien après l’agression de trois journalistes à coups de couteau à Douala dimanche.







« Nos chers frères journalistes, je tiens à vous présenter nos sincères excuses parce que certains de nos frères ont été agressés à Douala, a déclaré l’ancien attaquant des Lions Indomptables. Je vous demande humblement de dire à ces frères que nous demandons pardon. Ce n’est pas l’hospitalité camerounaise. Je vous prie de leur demander pardon et de leur dire qu’ils sont chez eux. Nous allons saisir notre ministre et toutes nos autorités pour leur dire que nos frères sont dans notre pays et ils doivent se sentir en sécurité comme s’ils étaient à Alger (…). Que Dieu vous bénisse et que votre séjour se passe de la meilleure des manières chez vous au Cameroun. »























Avec 20minutes